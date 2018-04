Trabalhadores protestam a favor do veto à Emenda 3 Trabalhadores de diversos setores realizaram nesta terça-feira manifestações contra a derrubada do veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Emenda 3 da Super-Receita. Cerca de 5 mil bancários fizeram um protesto no centro de São Paulo, que atingiu 25 agências bancárias, principalmente nos setores jurídico e de telemarketing. Em Santos, cerca de cem trabalhadores se manifestaram a favor do veto. Os sindicalistas começaram uma passeata na altura do Armazém 37, no Porto de Santos, e por volta das 13h40 entraram nas dependências da empresa Caramuru para protestar contra um esquema de contratação utilizado pela operadora portuária. De acordo com o sindicalista Silvio Nascimento, do Conselho Sindical Regional, a empresa está recrutando funcionários fora do esquema de contratação avulsa. "Estamos aqui em solidariedade aos trabalhadores portuários", disse. Nascimento denunciou ainda a falta de segurança nos terminais e lembrou a morte de um funcionário por soterramento em um armazém de soja da Caramuru, no último dia 31. Durante a manhã, o mesmo grupo de sindicalistas organizou um protesto no pólo petroquímico de Cubatão, causando congestionamento nas rodovias Anchieta e Cônego Domênico Rangoni. "Nós estivadores estamos nessa luta porque haverá prejuízo para todos os trabalhadores do Brasil se o veto do presidente Lula à Emenda 3 for derrubado", disse o presidente do Sindicato dos Estivadores de Santos, Rodnei da Silva sobre o protesto que reuniu 200 pessoas. Em Sorocaba, os 610 mil moradores ficaram sem transporte durante a manhã em razão dos protestos organizados pela Central Única dos Trabalhadores (CUT). Os 330 ônibus das duas empresas permissionárias do transporte público só puderam sair das garagens depois das 10 horas. Os dois principais terminais de passageiros permaneceram fechados das 4 às 10 horas. Piqueteiros da CUT impediram a saída de ônibus também do terminal intermunicipal. Centenas de pessoas que trabalham em São Paulo foram impedidas de viajar. Na cidade, milhares de trabalhadores foram a pé para o trabalho. A maioria das escolas suspendeu as aulas por falta de alunos. Os piquetes bloquearam também os principais acessos do distrito industrial. A Polícia Militar acompanhou as manifestações, mas não houve intervenção. Metalúrgicos Cerca de 32 mil metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes pararam sua atividades por duas horas em 46 empresas. Na tentativa de pressionar os parlamentares a manterem o veto de Lula, os trabalhadores ameaçam mais protestos caso não consigam obter um entendimento com o Congresso Nacional e junto às empresas. Uma outra decisão vai ainda mais longe: eles prometem fazer barulho em frente às residências dos parlamentares que votarem a favor da emenda. "Faremos manifestações na frente das casas dos deputados federais de São Paulo que votarem contra os trabalhadores", disse Eleno Bezerra, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM) e do Sindicato da categoria em São Paulo. Uma das decisões, aprovada em assembléia na manhã desta terça, para reforçar a ação, foi divulgar uma lista contendo os nomes dos deputados que votarem a favor da emenda. Os sindicatos e as centrais de trabalhadores são contra a emenda por entender que a medida mercantiliza as relações de trabalho, escancara as portas para a terceirização e tira direitos dos trabalhadores. A previsão é que a Câmara dos Deputados aprecie na quarta-feira, 11, o veto de Lula a essa emenda. Entenda a polêmica da Emenda 3 Uma pessoa só A legislação (artigo 170 da Constituição; artigo 50 do Código Civil; artigo 129 da Lei 11.196) autoriza a existência da chamada "empresa de uma pessoa só" O que diz a Lei 11.196 (Aprovada em nov/05, estabelece uma série de regimes especiais de tributação) Art. 129: Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no artigo 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) O que é isso A "empresa de uma pessoa" é, quase sempre, uma empresa constituída por profissional liberal prestador de serviços Por quê? Por causa da qualificação desses profissionais, os empregadores acham caro pagar o salário acima da média, acrescido dos encargos trabalhistas Menos encargos e impostos É cada vez maior o número de "empresas de uma pessoa só", o que interessa: Aos empregadores - Porque pagam menos encargos trabalhistas, mantêm o nível salarial, e não jogam o trabalhador na informalidade Aos profissionais liberais - Porque mantêm um vinculo formal com a Receita, não se submetem às altas alíquotas do IR das pessoas físicas e são tributados como pessoas jurídicas para compensar a redução dos encargos trabalhistas Posição do Fisco A Receita resiste à existência da "empresa de uma pessoa só" sob três argumentos: - Livra os empregadores do pagamento dos encargos trabalhistas - Disfarça o vínculo empregatício porque os serviços contratados aos profissionais liberais não são temporários, mas regulares - O governo arrecada menos para a Previdência Abuso? Além de multar as "empresas de uma pessoas só", os fiscais costumam determinar que elas sejam desconstituídas, o que os parlamentares e muitos juristas consideram um abuso de poder Emenda 3 Ao aprovar a Lei da Super-Receita (6.272/05), o Congresso também aprovou, de carona, uma emenda à Lei nº 10.593/2002, que regulamenta o trabalho dos fiscais da Receita, da Previdência e do Trabalho. O que diz a Emenda Diz: "No exercício das atribuições da autoridade fiscal (...), a desconsideração da pessoa, ato ou negócio jurídico que implique reconhecimento de relação de trabalho, com ou sem vínculo empregatício, deverá sempre ser precedida de decisão judicial" Redação "tortuosa" Para os juristas, do jeito que foi redigida a Emenda 3, os fiscais da Receita e da Previdência ficaram proibidos de "desconsiderar" as "empresas de uma pessoa só", mas os fiscais do trabalho deixariam de poder fiscalizar, mesmo que não cometessem o abuso de desconstituir empresas Solução: projeto de lei O presidente da República sancionou Lei da Super-Receita, mas vetou a Emenda 3. Agora, a atuação dos fiscais será decidida por um projeto de lei com tramitação em urgência urgentíssima. Ele tranca a pauta se não for votado em 45 dias. Ele abrirá a possibilidade de uma pessoa poder recorrer à instância superior da Receita ou até mesmo à Justiça, quando autuada. (Paulo Zulino, Evandro Fadel, Rejane Lima e Pedro Henrique França) Matéria alterada às 15h50 para acréscimo de informações