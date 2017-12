Trabalhadores protestam contra demissões na GM Cerca de 2 mil trabalhadores participaram de uma passeata na porta da General Motors (GM) na manhã desta quarta-feira, organizada pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. O objetivo é protestar contra as 960 dispensas anunciadas pela empresa, que abriu um Programa de Demissões Voluntárias (PDV) esta semana. O sindicato informou que os metalúrgicos decidiram, em assembléia, intensificar as mobilizações para dar visibilidade ao problema. "É preciso aumentar as mobilizações e unir as montadoras; para cada companheiro demitido dentro da fábrica, são mais cinco que ficam sem emprego do lado de fora", disse, em nota, o presidente do Sindicato, Adílson dos Santo, o Índio. Outra manifestação acontecerá às 14 horas, com os trabalhadores do segundo turno.