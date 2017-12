Trabalho aos domingos pode ser regulamentado O trabalho aos domingos pode ser regulamentado. A afirmação foi feita nesta segunda-feira pelo presidente do Trabalho, Luiz Marinho, que comentou as medidas da pasta anunciadas no mesmo dia pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A proposta faz parte do pacote de medidas trabalhistas anunciadas nesta segunda por Lula. A efetivação de tais mudanças só não foi assinada juntamente das outras porque ainda não existe consenso entre trabalhadores e empresários. "Não conseguimos aparar as arestas. Esperamos que nos próximos dias possamos chegar a um acordo", disse o ministro. Entre as propostas a serem encaminhadas ao Congresso Nacional estão o reconhecimento da legitimidade das centrais sindicais, a criação do Conselho Nacional de Relações de Trabalho (CNRT) e a regulamentação das cooperativas de trabalho. As medidas resultam de negociações entre governo, empregadores e trabalhadores que são realizadas há mais de dois anos no âmbito do Fórum Nacional do Trabalho. Instalado pelo presidente em julho de 2003, o fórum foi criado com o objetivo de discutir propostas e sugestões para a modernização das instituições trabalhistas no País.