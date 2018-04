Trabalho: conciliação prévia pode ser arapuca As Comissões de Conciliação Prévia podem ser uma arapuca para o trabalhador, alertam advogados especializados em direito trabalhista. Criadas para solucionar extrajudicialmente os conflitos entre empregado e empregador, têm servido em muitos casos para homologar acordos prejudiciais ao trabalhador. Na dúvida, é melhor procurar um advogado, não assinar o termo de conciliação e recorrer à Justiça do Trabalho, aconselham. Formadas pelos sindicatos dos trabalhadores e dos empresários, as comissões tornaram-se passagem obrigatória do empregado antes de qualquer ação trabalhista desde que começaram a funcionar, no ano passado. Vale ressaltar que, se o empregado entrar em acordo e assinar o termo de conciliação, estará renunciando aos demais direitos e não pode mais entrar com uma ação para reavê-los. O que acontece, segundo o advogado especializado em direito trabalhista e conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, seção São Paulo (OAB-SP), Francisco Ari Montenegro Castelo, é que as comissões têm servido apenas como local de pagamento ao invés de discutir os direitos trabalhistas. "O empregado é quem deve procurar a Comissão, depois que a empresa já lhe pagou o que achava devido." Ou seja, para buscar mais direitos. De acordo com o advogado especializado em direito trabalhista e secretário geral da OAB-SP, Valter Uzzo, um dos maiores problemas é a falta de fiscalização do poder público. "Não há um controle. Há comissões que cobram até R$ 150 por homologação e, muitas vezes, nem permitem a presença do advogado." A solução, segundo ele, é o empregado comparecer à Comissão, não assinar o termo de conciliação e, se possível, comparecer na companhia de um advogado trabalhista. O próximo passo, aconselha Valter Uzzo, é entrar com uma ação na Justiça do Trabalho e anexar o termo de que não houve acordo, uma vez que a passagem pelas Comissões de Conciliação Prévia é obrigatória.