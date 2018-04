Tractebel nega assentamento a famílias atingidas por barragens A Tractebel Energia negou o pedido de assentamento ou indenização das 400 famílias atingidas pela construção da usina de Cana Brava, cadastradas em julho do ano passado, com autorização do Ministério Público do estado de Goiás. A solicitação foi reforçada este fim de semana, em Bruxelas, durante um debate entre o diretor geral para América Latina da Tractebel, Eric De Muynck, e representantes do Movimento dos Atingidos pelas Barragens do Brasil (MAB). A empresa alega que só se responsabiliza pelas famílias cadastradas em 98, antes do começo da obra. A hidrelétrica de Cana Brava, pertencente ao grupo franco-belga Suez, por meio de sua subsidiária Tractebel, a maior geradora privada do País, com 4.966 MW (megawatts) de capacidade instalada, chamou atenção pela rapidez da obra. O reservatório da nova usina, localizada em Goiás, quase na divisa com Tocantins, está cheio desde janeiro, tendo inundado uma área de 139 quilômetros quadrados. A inundação estava programada originalmente para julho deste ano e o funcionamento da primeira turbina foi antecipado em seis meses. Começa nas próximas semanas e deverá gerar 150 megawatts. A empresa reconhece que 258 famílias proprietárias de terras e mais 120 pessoas, entre garimpeiros, dragueiros e pequenos agricultores, foram atingidas pela inundação. Mas, depois do primeiro cadastramento, houve denúncias de que 400 famílias não haviam sido incluídas. Um processo aberto pelo próprio MAB, garantiu judicialmente a estas famílias o cadastramento em julho do ano passado, mas a Tractebel recusa-se a reconhecê-las. Djalma Dias, 43 anos, faz parte deste segundo grupo e foi um dos que esteve em Bruxelas para tentar sensibilizar a Tractebel. Ele mora no pequeno município de Minaçu, há 10 anos, e trabalhava como gerente de uma das fazendas desapropriadas à beira do Tocantins. Hoje, Djalma está desempregado. "Vivo em uma pequena casa paga pela Tractebel, mas não quero isto. Quero ser reassentado, ter um pedaço de terra e retomar a minha vida", afirma Djalma Dias. No debate de Bruxelas estavam presentes cerca de 50 pessoas, entre representantes de ONGs européias de cooperação, além de vários sindicalistas europeus. O evento foi patrocinado pela Central dos Sindicatos Cristãos (CSC) e as passagens para os dois membros da MAB até a Bélgica foram pagas pela ONG belga 11.11.11 e pelo Comitê sindical belgo-brasileiro. O vice-presidente da CSC, região Bruxelas, Jesus Manchego, chegou a fazer um pedido ao diretor da Tractebel. "Não deixaremos passar esta situação desapercebida, por uma questão de solidariedade internacional, peço à empresa que assente estas 400 famílias extras", afirmou Manchego, alegando que o custo social não ultrapassa 2% do custo total da obra. "Não podemos aceitar a proposta, porque hoje serão 400 famílias, amanhã virão outras mais. Reconhecemos que existem 50 milhões de pessoas no Brasil que não têm nada e não será o reconhecimento destas 400 famílias que irá mudar a situação social do País. Já assentamos as famílias às quais cadastramos e pagamos pela terra valores de 30 a 40% superiores ao mercado", explicou De Muynck. A Tractebel alega ainda que no assentamento da usina de Itá, em funcionamento desde 2000, na bacia do Rio Uruguai (SC/RS), houve o mesmo problema. "A princípio cerca de 4 mil famílias eram reconhecidas, entre proprietários e não-proprietários, depois apareceram mais 1.280", afirmou o diretor da Tractebel. Os representantes do MAB voltam hoje ao Brasil e garantem que vão continuar a ocupar os acessos da empresa, perto de Cana Brava, e não desistirão da luta. "A Tractebel é considerada uma empresa agressiva e tem várias pendências sociais em outros países", afirma Filip Baeckelandt, secretário federal do sindicato socialista das usinas de gás, eletricidade e carvão (Gazelco). Segundo o sindicalista, funcionário da Tractebel-Bruxelas, a empresa enfrentou greves quando comprou uma usina na Hungria, em 95, e também teve problemas na Polônia com as propostas feitas de licenciamento. Em países como o Casaquistão e Peru, a Tractebel enfrentou denúncias de corrupção. Foi chamada pela Justiça peruana para provar que não havia pago US$10 milhões ao ex-presidente Alberto Fujimori para ganhar a concorrência pública naquele país. O desembarque belga no Brasil aconteceu em 1998, quando foram privatizados os ativos de geração da Eletrosul e, assim, constituída a Gerasul. No mundo, a Tractebel tem capacidade instalada de 51 mil MW e receita de US$ 19,9 bilhões em 2000. Fazem parte do grupo Suez também a Sita (tratamento de resíduos), com receita de US$ 5 bilhões e a Ondeo (tratamento de água), com receita de US$ 9,1 bilhões. Até o fim deste ano, as outras duas turbinas da usina de Cana Brava estarão em funcionamento, acrescentando um total de 450 megawatts ao sistema interligado, quando a hidrelétrica vai operar a plena carga. A usina vai gerar energia suficiente para abastecer uma cidade de 1,5 milhão de habitantes. O grupo Tractebel tem previsão de começar breve a obra da usina hidrelétrica São Salvador, também no Rio Tocantins, a poucos quilômetros de Cana Brava, com capacidade para gerar 241 megawatts.