Trader do Société Genéralé operava com 50 bi de euros

O operador que fraudou o Société Genéralé em 4,9 bilhões de euros tinha mais de 50 bilhões de euros em posições, afirmou Raymond Soubie, conselheiro do presidente Nicolas Sarkozy. O assessor usou o caso para pedir "maior transparência" e controle na movimentação de capitais. "Questões sobre os controles internos do sistema bancário terão de ser respondidas. É muito espantoso que apenas uma pessoa tenha construído uma posição de mais de 50 bilhões de euros sem ser apanhada", afirmou Soubie à televisão francesa. Os comentários de Soubie significam que Jerome Kerviel, o trader fraudador, operava com mais que o atual mercado de capitalização do banco, que é de 35,9 bilhões de euros. "É um caso surpreendente, mas uma vez que a administração do banco diz isso, por que não acreditarmos neles?", questionou Soubie. "De qualquer modo, há investigações em andamento sobre este assunto e vamos descobrir exatamente o que aconteceu", declarou Soubie. Nota rebaixada Depois da descoberta da fraude, a agência de classificação de risco de crédito Moody's decidiu rebaixar a nota de crédito (rating) de solidez financeira do banco francês Société Générale de "B" para "B-" e das dívidas de longo prazo e depósitos de "Aa1" para "Aa2". A perspectiva para o rating de solidez é negativa, enquanto a das dívidas de longo prazo e depósitos é estável.