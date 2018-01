Tradição vende mais na Internet As empresas que combinam estrutura física com virtual têm mais chances de liderarem as vendas por meio da rede. "É mais fácil a empresa tradicional adaptar-se à Internet do que a virtual construir prédios", afirma o presidente da Andersen Consulting, Mário Fleck. De acordo com ele, estar nos dois lados é importante principalmente no que se refere ao pós-venda. Ao comprar pelo site de uma empresa que tenha vários pontos-de-venda, o consumidor encontra facilidades maiores para retirar ou trocar mercadoria, por exemplo, acrescenta Fleck. A vantagem da tradição Ao investir na Internet, grandes magazines, supermercados e lojas de eletrodomésticos e eletrônicos dispõem de infra-estrutura consolidada e um nome conhecido do público. Já as empresas pontocom gastam milhões em marketing para tornarem-se conhecidas só por meio da atuação na rede. As fachadas dos pontos-de-venda do varejo estão se tornando, assim, o maior atrativo para chamar a clientela. O Ponto Frio, por exemplo, lançou no ano passado, o serviço de venda dos produtos. "Saímos com a vantagem de contar com infra-estrutura completa para entrega e uma marca conhecida", diz o diretor-executivo, Ike Zarmati. Desafio: conquistar as classes mais populares Para o presidente do Submarino, Murilo Tavares, o aumento da concorrência só será grande se as empresas tradicionais souberem como atuar na rede. "O comércio pela Internet é muito diferente de simplesmente expor os produtos em gôndolas", diz. O diretor-executivo da Mantel, Marcos Arino, que organiza o Tecno Varejo, avalia que todos os modelos utilizados ainda são novos demais para saber se há algum ideal. "O grande desafio do varejo será atingir as classes C e D, que praticamente não têm acesso à Internet", diz.