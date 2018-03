Tráfego aéreo doméstico caiu 2,4% O tráfego aéreo doméstico encolheu 2,4% em abril em relação a igual mês do ano passado. Foi a nona queda consecutiva do mercado sobre o ano anterior, segundo o Sindicato Nacional das Empresas Aéreas (Snea). De janeiro a abril deste ano, a queda acumulada chega a 5%. Entre as quatro grandes companhias, a TAM registrou queda de 18,9% no tráfego em abril e o Grupo Varig, de 8,3%. Já o tráfego da Gol cresceu 59,2% sobre o mesmo mês do ano passado e o da Vasp, 4,1%. Nos vôos internacionais executados pelas companhias brasileiras, o tráfego caiu 4,7% em abril e teve recuo de 1,2% no acumulado dos quatro primeiros meses do ano.