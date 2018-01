Tráfego aéreo internacional cresceu 5,9% até abril O Conselho Internacional de Aeroportos (ACI) informou nesta quarta-feira que o tráfego internacional, tanto de passageiros como de mercadorias, cresceu 5,9% durante os quatro primeiros meses do ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. Só durante abril passado, o número de passageiros transportados entre países aumentou 10,7% em relação ao mesmo mês de 2005, resultado que é "particularmente encorajador", segundo o ACI, já que "os aumentos das tarifas do combustível derivado do petróleo foram refletidos no preço das passagens". Esse número é um pouco superior aos dados da Associação do Transporte Aéreo Internacional (Iata), que calculou que o tráfego aéreo mundial de passageiros aumentou 9,9% em abril passado em comparação ao mesmo mês de 2005. Nos quatro primeiros meses deste ano, a associação afirmou que o tráfego aumentou 6,9%. "Os resultados de abril foram impulsionados, entre outros fatores, porque coincidiu com o principal mês de férias na China, assim como com as comemorações de Semana Santa, que foram muito ativas em número de vôos", explicou o diretor de economia do ACI, Paul Behnke.