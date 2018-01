Tráfego aéreo mundial de passageiros cresce 3,6% O Conselho Internacional de Aeroportos (ACI) informou nesta quinta-feira que o tráfego mundial de passageiros aumentou 3,6% até setembro, em relação ao mesmo período do ano anterior, enquanto o de mercadorias subiu 4%. A associação internacional - com sede na Suíça e que tem como membros 567 operadores de 1.650 aeroportos em 176 países - afirmou, através de um comunicado de imprensa que, em vôos para outros países, o número de passageiros aumentou 5,8% e o de mercadorias, 6%. Pelo contrário, a quantidade de pessoas que voaram dentro de um mesmo país durante os nove primeiros meses do ano subiu 1,6%, enquanto a carga deslocada em escala nacional não teve variações. Em termos de tráfego mundial de passageiros e por regiões, o Oriente Médio teve a maior alta, equivalente a 13,5%, seguido por Ásia Pacífico (7,1%), África (7%) e Europa (5,5%), afirmou a organização. Os maiores avanços em relação ao tráfego mundial de mercadorias foram da África, com alta de 12,3%, assim como o Oriente Médio (11,7%) e a Ásia Pacífico (6,3%). Apenas durante setembro passado, o tráfego mundial de passageiros subiu 2,5% e o de mercadorias, 5,3%, com aumentos dos vôos internacionais de 4,1% e 7,7%, e de 0,8% e 1% nos vôos nacionais, respectivamente de passageiros e mercadorias.