Tráfego aéreo no Brasil dispara 42% em outubro ante 2008

O tráfego aéreo de passageiros dentro do Brasil disparou 42% em outubro na comparação com o mesmo mês de 2008, enquanto a oferta de assentos avançou 20,52% na mesma base de comparação, informou nesta terça-feira a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). No acumulado de janeiro a outubro, o tráfego aéreo doméstico subiu 13,47% e a oferta de assentos teve crescimento de 13,73%.

A líder TAM ficou com 44,58% do mercado interno no mês passado, contra 51,77% em outubro de 2008. A Gol registrou market share de 41,70% em outubro, acima dos 40,31% do mesmo mês do ano passado.

A Azul Linhas Aéreas, que iniciou operações em dezembro de 2008, ficou com 4,44% do mercado interno em outubro, praticamente empatada com a WebJet, que ficou com 4,47% do transporte interno de passageiros no mesmo período.

Já nos voos internacionais, o tráfego de passageiros nos aviões das companhias nacionais subiu 11,85% em outubro contra igual mês de 2008. A oferta de assentos aumentou 7,02% na mesma base de comparação, de acordo com a Anac.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A TAM ficou com 86,77% do total de passageiros transportados para fora do Brasil em outubro, acima dos 83,84% há 1 ano. A Gol obteve market share de 13,10%, inferior aos 15,78% em outubro de 2008.