Tráfego de passageiros da Alitalia cai 11,9% A companhia aérea Alitalia SpA informou que o tráfego de passageiros em 2001 foi de 24,9 milhões de pessoas, o que representa uma queda de 11,9% em relação ao ano anterior. A empresa credita a diminuição ao impacto causado pelos atentados de 11 de setembro. A companhia também registrou uma sensível redução no fluxo de passageiros em função do acidente ocorrido em outubro, no aeroporto de Linate, em Milão, envolvendo uma aeronave da SAS e um pequeno Cessna. O acidente contribuiu para aumentar a preocupação com a segurança em aeroportos e aeronaves, que inibiram a utilização desse meio de transporte por parte de muitos potenciais passageiros. Problemas Ao longo do último mês do ano passado, o tráfego de passageiros caiu 20,1% em relação ao mesmo mês de dezembro de 2000. Nas rotas intercontinentais, a diminuição no fluxo foi de 33,9%. A Alitalia enfrentou a crise pós-atentados com a ajuda de uma injeção de capital de US$ 340 milhões ? a última remessa de um pacote de auxílio aprovado pela União Européia em 1996 ?, e com medidas de corte de custos. A companhia pretende, também, levantar entre 1,2 bilhão de euros (US$ 1 bilhão) e 1,4 bilhão de euros (US$ 1,2 bilhão), ao longo do primeiro semestre deste ano, por meio de emissão de títulos. Em resposta às greves organizadas pelos sindicatos em protesto contra as 2,5 mil demissões planejadas pela empresa, a Alitalia, representantes do governo e líderes dos sindicatos chegaram a um acordo, na última quarta-feira, sobre uma alternativa às medidas de corte de custos. A empresa vai oferecer aos seus funcionários contratos especiais, ou "contratos solidários", que devem reduzir os salários e a carga horária dos empregados, mas pode garantir seus empregos. A Alitalia e os sindicatos ainda não concluíram os detalhes do acordo, que deve ser fechado na reunião marcada para o dia 15 de fevereiro.