Tráfego de passageiros da KLM cai 8% A companhia aérea holandesa KLM Royal Dutch Airlines NV informou que o tráfego de passageiros em dezembro do ano passado registrou ligeira melhora em relação às fortes quedas ocorridas em outubro e novembro, por conta dos ataques terroristas de 11 de setembro. Em dezembro, a queda do tráfego de passageiros foi de 8% em relação ao mesmo mês de 2000, ante as taxas de 12% em outubro e 10% em novembro. Segundo a empresa, no mês passado o tráfego de passageiros registrou melhora relativa", em relação a novembro, na maioria das rotas cobertas pela companhia. Assim como em outubro e novembro, as maiores quedas no tráfego em dezembro foram nos serviços à América do Norte, em que a redução registrada foi de 23% em relação ao mesmo mês de 2000. A queda no transporte de cargas foi de 5%, causada fundamentalmente pela redução de 8% dos serviços com destino à Ásia nas duas últimas semanas de dezembro.