Tráfego doméstico cresce 12,5% em janeiro, segundo Anac O mercado doméstico de aviação civil cresceu 12,5% em janeiro de 2007, em relação ao mesmo mês do ano anterior, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A TAM elevou sua participação para 47,21% no primeiro mês do ano, ante 44,68% registrada no mesmo mês de 2006, mas perdeu mercado em relação a dezembro de 2006, quando detinha 49,13%. A Gol, por sua vez, elevou sua fatia para 38,40% em janeiro, ante 26,80% mantida no mesmo intervalo do ano passado e em relação a dezembro, quando detinha 37,12% do mercado. A taxa de ocupação média das companhias aéreas em janeiro atingiu 74%, mantendo-se estável em relação ao mesmo período do ano anterior. Na comparação com dezembro houve um aumento de quatro pontos percentuais. A TAM registrou média de ocupação no primeiro mês do ano de 74%, ante 77% registrada em janeiro de 2006. Na comparação com dezembro, a empresa registrou uma melhora de dois pontos percentuais. A Gol elevou o indicador para 77% em janeiro, ante 73% de igual intervalo do ano passado. Em relação a dezembro, a melhora foi de oito pontos percentuais. A nova Varig alcançou taxa de ocupação de 61% no primeiro mês do ano.