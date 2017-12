Tráfego internacional fica praticamente estável em agosto No segmento internacional, o número de passageiros transportados pelas companhias aéreas brasileiras cresceu apenas 0,2% em agosto em relação ao mesmo mês de 2004. A oferta de assentos caiu 0,6% e a taxa média de ocupação foi de 76%. A Varig respondeu por 77,67% dos passageiros transportados para o exterior em agosto, seguida pela TAM (20,87%) e Gol (1,43%). A taxa de ocupação ficou em 79% na Varig, 78% na TAM e 67% na Gol. No acumulado do ano até agosto, o movimento de passageiros aumentou 10,2%, enquanto o número de assentos oferecidos evoluiu 9,7%. A ocupação média foi de 76%. Os dados foram divulgados hoje pelo Departamento de Aviação Civil (DAC).