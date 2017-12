Transação com cartão de crédito baterá recorde: 1 bilhão O número de transações com cartões de crédito deverá superar em 2003, pela primeira vez na história, a marca de 1 bilhão, de acordo com a Credicard, que realiza mensalmente pesquisa sobre os números do mercado. O faturamento das empresas do setor deverá chegar a R$ 82,7 bilhões em 2003, uma alta de 19,4% sobre 2002. No ano passado, as empresas do setor cresceram 18,3% na comparação com 2001. O total de cartões em circulação deverá chegar a 42,1 milhões, contra 40,8 milhões em dezembro do ano passado. O valor da compra média deverá passar de R$ 74 para R$ 76. Em dezembro, o faturamento previsto é de R$ 9,1 bilhões, o que representa um acréscimo de 15,1% sobre dezembro do ano passado e de 25,3% sobre novembro. O gasto médio, em razão do Natal, deverá saltar para R$ 84. A Credicard afirma que o desempenho está relacionado à substituição dos meios de pagamento. Desde 94, enquanto as transações com cheque caíram 45%, as transações com cartão cresceram 423%. A internet está contribuindo para esses resultados, pois nas compras pela web 85% são feitas com cartão de crédito.