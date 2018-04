Transbrasil cancela reunião com agentes de viagem A Transbrasil cancelou reunião que teria hoje, às 14 horas, com representantes da Associação Brasileira de Agentes de Viagem (Abav). Os representantes da companhia aérea iriam discutir o recebimento de créditos de agentes e empresas de turismo e a retomada das reservas de passagens aéreas. Seria o primeiro contato dos agentes com os novos controladores da empresa, vendida ao empresário Dílson Prado da Fonseca. Está marcada para amanhã a Assembléia Geral Extraordinária para a posse do novo controlador e dos executivos. O presidente Antonio Celso Cipriani deve renunciar ao cargo. A Transbrasil está sem operar desde 3 de dezembro, por dificuldades financeiras e vai apresentar ao Departamento de Aviação Civil (DAC) seu novo plano de negócios no dia 5 de fevereiro.