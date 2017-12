Transbrasil: desconto de 40% na ponte RJ/SP A Transbrasil lançou três tipos de tarifas promocionais no reinício de seus vôos na ponte aérea Rio-São Paulo, no dia 13 de fevereiro. Os passageiros que voarem entre 10h e 16h terão descontos de até 40% sobre a tarifa integral de R$ 183,00 (ida ou volta). Para ter direito ao desconto, os passageiros deverão marcar sua viagem em uma data determinada, que não poderá ser alterada após a emissão do bilhete. Quem comprar a passagem com exatamente sete dias de antecedência terá desconto de até 30%; para as compras realizadas 14 dias antes da data da viagem, o desconto será de até 35% menos. O passageiro pode pagar até 40% menos nas compras efetuadas com exatamente 21 dias de antecedência. Os descontos valem somente para as viagens marcadas com exatamente esses períodos de antecedência (7, 14 e 21 dias), ao contrário do informado em nota enviada no último dia 13, às 18h11.