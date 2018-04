Transbrasil elege hoje novos membros do conselho Já foi iniciada a assembléia geral extraordinária da Transbrasil em que deverão ser eleitos os novos membros do Conselho de Administração da empresa a quem caberá homologar o nome do empresário do setor de turismo Michel Tuma Ness como novo presidente da companhia. Segundo o assessor de imprensa da empresa, Carlos Augusto Badra, a Transbrasil deverá apresentar, no próximo dia 5, um plano de negócios e de operações ao Departamento de Aviação Civil (DAC), como estava programado anteriormente pelo empresário goiano Dilson Prado da Fonseca, que acabou não assumindo o controle acionário da Transbrasil. Segundo Badra, ainda não está definida a data do primeiro aporte de recursos do novo grupo que assumirá o controle da companhia. "O aporte inicial só será feito após a autorização de operações pelo DAC", disse o assessor, assegurando que os investidores - os mesmos que iriam trabalhar com Fonseca - vão aplicar inicialmente R$ 25 milhões, como também estava previsto por Fonseca. Dois acionistas minoritários da Transbrasil estão ameaçando entrar na Justiça, ainda hoje, para tentar anular as decisões da assembléia geral. Eles alegam que não tiveram direito a voto e nem ao uso da palavra durante a reunião em curso.