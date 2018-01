Transbrasil renova acordo com concorrentes Os passageiros com bilhetes da Transbrasil poderão viajar em outras companhias até 23h59 de segunda-feira, dia 10. Os executivos das empresas Gol, Varig, Vasp, Rio Sul, TAM e Pantanal vão transportar passageiros da empresa mediante o pagamento de uma taxa de R$ 30,00 por bilhete. O acordo feito na terça-feira, quando a Transbrasil suspendeu temporariamente as operações, iria acabar à meia-noite de hoje. Mas o executivos da Transbrasil passaram o dia em contato com as concorrentes para prorrogar o acerto. A mudança foi divulgada pela empresa nesta noite. Os aviões da Transbrasil continuam em terra desde a paralisação anunciada na terça-feira, quando não houve mais recursos para colocar combustíveis nos aviões. A situação deve permanecer a mesma até uma reunião que os profissionais da Transbrasil terão em Brasília na terça-feira com representantes do governo federal.