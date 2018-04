Transbrasil resiste e cliente aguarda receber A falência da Transbrasil não foi decretada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo ontem. Porém, como a votação não foi unânime - apenas um voto a favor da empresa -, ainda cabe recurso, o que poderia reverter essa decisão. Ou seja, a situação da empresa permanece indefinida. Enquanto isso, o cliente que pagou sua viagem e não embarcou, aguarda ser ressarcido pela companhia aérea. Vale ressaltar que em caso de falência, o risco de nada receber aumenta. Isso acontece porque, quando a falência é decretada, há uma hierarquia para pagamento dos créditos - primeiro, créditos trabalhistas e depois, fiscais - e os consumidores são os últimos a receber, caso ainda sobre dinheiro. A única coisa a fazer para tentar receber o que pagou é entrar na massa falida da empresa - no processo de falência - e aguardar o recebimento do crédito que pode não ocorrer, caso a Transbrasil só tenha dinheiro para pagar os primeiros créditos. Suspender o pagamento Se o cliente não viajou mas ainda está pagando pelas passagens, pode tentar suspender o pagamento de várias formas. Uma delas é ir a um dos postos de atendimento da Fundação Procon-SP - órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual - com todos os documentos, como passagem, recibo de pagamento, fatura do cartão de crédito, boleto bancário etc. (veja endereços no link abaixo) e saber o que pode ser feito. Segundo a técnica do órgão, Cláudia Ogata, não é possível dar uma solução para todos os casos, porque a tentativa de negociação depende de como as passagens foram adquiridas. "Desde que os vôos da empresa foram suspensos, os consumidores têm procurado o Procon e o contato tem sido feito com operadoras de cartão, agências de turismo ou a própria Transbrasil, depende do lugar em que as passagens foram compradas." Ela afirma que, nas tentativas de contato, a Transbrasil não respondeu, mas algumas operadoras de cartão de crédito suspenderam o débito de valores que ainda seriam debitados. Já os valores já pagos pelas passagens aéreas da Transbrasil só podem ser cobrados da companhia aérea. Se a empresa entrar em falência, não restará outra alternativa ao consumidor a não ser entrar no processo para tentar receber, explica a técnica do órgão. Justiça é alternativa Outra forma de suspender o pagamento é na Justiça. Só não é aconselhável, de acordo com Cláudia Ogata, parar de pagar sem antes obter uma autorização para o procedimento. "Como o consumidor não sabe se a sua dívida com a Transbrasil foi repassada a uma financeira, por exemplo, pode acabar sofrendo uma ação de cobrança no futuro." Vale lembrar que nas ações cujo valor da causa não ultrapasse 40 salários mínimos (R$ 8 mil), há o benefício do Juizado Especial Cível. Até 20 salários (R$ 4 mil), a presença do advogado está dispensada. Acima desses valores, o processo é encaminhado à Justiça comum.