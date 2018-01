Transbrasil tenta liminar contra decretação de falência A Transbrasil vai tentar obter liminar no Superior Tribunal de Justiça para suspender decisão do Tribunal de Justiça que decretou sua falência. A liminar seria requerida numa ação cautelar e, se concedida, teria validade até o julgamento do recurso principal, que seria interposto em seguida, e no qual seria apreciado o mérito da questão. A falência foi decretada na terça feira pela 9ª Câmara de Direito Privado do TJ que, pela segunda vez, negou recurso da Transbrasil. A falência da Transbrasil foi requerida em 2001 por duas empresas do grupo norte americano General Eletric - General Eletric Capital Aviation e Ge Aircraft Engine credora de R$ 32 milhões. O pedido foi indeferido pelo juiz da 19ª Vara Cível mas a decisão foi reformada pelo TJ. Caberá ao juiz de 1ª instância, executar o mandado de lacração das portas da Transbrasil, para evitar o desvio de arrecadação de bens para pagamento dos credores. Eles, porém, são insuficientes para cobrir as dívidas que somam mais de R$ 1 bilhão. A empresa estava com seus vôos paralisados desde de dezembro de 2001 por falta de dinheiro para pagar combustível.