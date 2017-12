Transbrasil volta a operar na ponte Rio-SP A Transbrasil reiniciou hoje suas operações na ponte aérea Rio-São Paulo oferecendo três tipos de tarifas promocionais. Os passageiros que voarem entre 10h e 16h e comprarem seu bilhete com antecedência poderão obter descontos de até 40% sobre a tarifa integral de R$ 183,00 (só ida). Quem comprar passagem com 21 dias de antecedência terá direito ao desconto máximo. A passagem comprada entre 14 e 20 dias antes da viagem terá 35% de desconto e, se a antecedência for de 7 a 13 dias, o desconto cai para 30%. Em todos os casos, a data da viagem não poderá ser remarcada após a emissão do bilhete. As passagens com desconto poderão ser pagas em até três vezes sem juros no cartão de crédito.