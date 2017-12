Transbrasil volta à ponte aérea dia 13 A passagem da ponte aérea Rio-São Paulo, que a Transbrasil volta a operar no dia 13, vai custar R$ 183,00 por trecho. Depois de muita negociação para retomar a atuação no trecho, a companhia optou por um valor menor que o das concorrentes TAM e Varig, que cobram R$ 208, mas ainda acima do adotado pela Vasp (R$ 104,00) e pela Gol (R$ 79,00), atualmente as tarifas mais baixas do mercado.