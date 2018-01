Transferência do controle da Cemar é suspensa A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) suspendeu o processo de transferência do controle acionário da Companhia Energética do Maranhão (Cemar), que estava previsto para ocorrer em 17 de fevereiro de 2003. O motivo da suspensão foram duas liminares concedidas contra a Aneel, pela 5ª Vara da Justiça Federal em São Luiz, uma atendendo a uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal e a uma ação popular. Também foi suspensa a reabertura do processo, que permitiria a apresentação de novos interessados Cemar. A Aneel informou que recorrerá da decisão.