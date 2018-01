Transgênico proibido até o final de ação do Idec O ministro da Agricultura, Pratini de Moraes, voltou atrás da decisão de liberar as cinco variedades de soja transgênica da Monsanto, como havia sido anunciado quinze dias atrás. Para o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), este recuo era o mínimo que o governo federal poderia ter feito, já que a liminar (decisão provisória), proposta pelo próprio Instituto, impede o plantio desde setembro de 1998. "Enquanto a Justiça não julgar o caso até o fim, até mesmo o decreto sobre rotulagem não surtirá nenhum efeito", afirma Andrea Salazar, advogada do Idec. A polêmica em torno deste assunto começou quando o Ministério da Agricultura anunciou que a Medida Provisória nº 2.137 sobre a competência da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio), publicada em dezembro do ano passado, anulava o efeito da liminar concedida ao Idec. E, se isto fosse verdade, o plantio da soja transgênica Roundup Ready estaria liberado. Para Andrea, o governo sabia que não podia ir contra a decisão judicial. "O Ministério não é o Poder Judiciário. Portanto, deve esperar o julgamento do recurso contra a decisão provisória que beneficia o consumidor para tomar qualquer atitude." Análise de danos à saúde e meio ambiente Segundo Andrea, a liminar vincula a liberação de transgênicos a três questões: estudo de impacto ambiental, norma de avaliação de riscos para a saúde e norma de rotulagem de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (CDC). "Sem isso, não pode liberar." Em três anos depois de concedida a liminar, ainda segundo ela, nada foi feito. "O governo quer liberar à força para garantir o retorno do lucro e nós queremos defender os direitos do consumidor." Ela também afirma que o decreto sobre rotulagem, que está previsto para entrar em vigor em 31 de dezembro deste ano, não surtirá efeito até uma decisão definitiva da Justiça. "É preciso que outras etapas sejam cumpridas, como saber se as substâncias geneticamente modificadas fazem mal à saúde e prejudicam o meio ambiente." Também contra o decreto o Ministério Público Federal, em parceria com o Idec, entrou com uma ação civil pública. Como houve o pedido de liminar, espera-se uma resposta ainda esta semana. Veja na matéria abaixo o teor do decreto sobre rotulagem de transgênicos, publicado no Diário Oficial da União.