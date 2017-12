Transgênicos: governo define regras terça-feira O governo deverá divulgar terça-feira as normas de rotulagem de alimentos com substâncias geneticamente modificadas, anunciou ontem o ministro da Ciência e Tecnologia, Ronaldo Sardenberg. Nesse dia, segundo ele, vence o prazo estabelecido pela Justiça Federal, em Brasília, para que a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio) defina regras de segurança alimentar, comercialização e consumo de alimentos transgênicos. Diante da complexidade do assunto e de suas implicações econômicas, o governo optou por baixar uma portaria interministerial com a regulamentação. "A rotulagem não pode ser estrita a ponto de tornar inviável o trabalho dos produtores, nem vaga de modo a não atender o direito de informação dos consumidores", disse Sardenberg. O ponto que mais divide o governo é a definição da quantidade de substâncias modificadas a partir da qual será exigida a identificação do alimento como transgênico. Sardenberg anunciou ainda o aumento de R$ 3,3 bilhões na perspectiva de investimentos do ministério até 2003, subindo assim de R$ 5,3 bilhões para R$ 8,6 bilhões.