Transgênicos: órgãos protestam em Brasília O grupo ambientalista Greenpeace, o Instituto de Defesa do Consumidor (Idec) e a Esplar Centro de Pesquisa e Assessoria protestarão hoje em frente ao Ministério da Agricultura contra a tentativa do governo federal de liberar imediatamente e irregularmente os alimentos transgênicos no Brasil, informaram os coordenadores do movimento. O protesto está marcado para as 11h. Segundo os organizadores, cerca de 300 pessoas usarão um trator para simular o atropelo com que o governo federal vem tratando a sociedade na questão dos transgênicos. O Greenpeace, Idec e a Esplar solicitarão audiências com o Presidente da República e os ministros da Saúde, do Meio Ambiente e da Agricultura. Os organizadores pedirão, a cada um dos representantes do governo, explicações para a pressa, nas últimas semanas, com que o governo tenta derrubar a proibição para comercializar transgênicos no Brasil. Ministro da agricultura discursa em Nova York "Estamos investindo pesado nos transgênicos", disse hoje o ministro da Agricultura, Pratini de Moraes, em Nova York. Ele está falando neste momento para empresários e investidores americanos sobre a política brasileira na área dos alimentos geneticamente modificados. "Estamos aprovando cinco tipos de soja transgênica e, apesar de sermos cuidadosos com o que vamos liberar, é claro que nós não vamos parar o desenvolvimento tecnológico", disse o ministro. Pratini, que fala a convite da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, deve assinar na volta ao Brasil um registro que autorizará o plantio efetivo da soja roundup ready da Monsanto.