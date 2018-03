Transmissão de Itaipu volta a apresentar problemas

O documento do ONS não informa a causa do desligamento, mas ressalta que havia "forte incidência de descargas atmosféricas". O incidente ocorreu às 20h40 e não houve corte no fornecimento de energia, em um sinal de que o sistema de proteção atuou corretamente. Procurado pelo Estado, o ONS informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que o evento foi diferente do ocorrido na noite do dia 10 de novembro, quando as três linhas foram desligadas simultaneamente. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.