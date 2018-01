Transmissão do Ministério da Fazenda será realizada no BC A solenidade de transmissão de cargo do atual ministro da Fazenda, Pedro Malan, para o futuro ministro, Antonio Palocci, será realizada às 10h30min da próxima quinta-feira no auditório do Banco Central (BC), segundo o próprio BC. A transmissão de cargo de Armínio Fraga, atual presidente do BC, para seu sucessor, Henrique Meirelles, só será realizada dia 7 de janeiro. Veja o índice de notícias sobre a transição na área econômica.