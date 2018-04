Transparência dá prêmio ao Bradesco e ao Itaú Os dois maiores bancos privados brasileiros, Bradesco e Itaú, estão entre os vencedores do Prêmio Maior Transparência 2001, concedido pela agência de classificação de risco Atlantic Rating. A agência analisa o volume e a qualidade das informações apresentadas pelas instituições nas demonstrações financeiras. O Bradesco ganhou na categoria banco de varejo. O BBA Creditanstalt venceu como banco de negócios, o Cacique como pessoa física e o BMC como "middle market" (voltado para operações com empresas). A Atlantic Rating decidiu criar este ano uma categoria especial, além das quatro tradicionais, para homenagear dois bancos, Itaú e Sofisa, pela excelência na transparência. O primeiro venceu todas as cinco edições do prêmio. O Sofisa levou o troféu por quatro anos consecutivos em sua área. Com a homenagem especial deste ano, essas instituições não concorreram em seus respectivos mercados de atuação. O diretor comercial da Atlantic Rating, Guilherme Noschese, disse que as demonstrações financeiras são avaliadas por um comitê de risco. Participam cerca de 40 bancos, que têm rating nacional emitido pela agência. "O objetivo é identificar nos balanços e notas explicativas um compromisso com a transparência", disse. A premiação dos vencedores ocorrerá dia 8 de maio. Os lucros das instituições, assim como os ratings recebidos, não são considerados na análise. Entre os critérios observados estão a abertura das carteiras de crédito e títulos, a divulgação de estratégias e fatos relevantes e a publicação de balanços consolidados. O vice-presidente executivo de mercado de capitais do Itaú, Alfredo Setubal, disse que nos últimos dez anos o banco mostrou evolução nas informações prestadas aos investidores. "O Itaú aumentou o rigor dos dados para se diferenciar". O executivo afirmou que o objetivo final do esforço é a valorização das ações. "O mercado reconhece esse tipo de postura". Segundo o vice-presidente executivo do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, a política da instituição é de ser um banco de portas abertas. Para isso, disse, é preciso divulgar informações por vários canais (Bolsa, teleconferência, site) e ser acessível para atender as demandas do mercado.