Transpetro comprou da China Um exemplo de substituição de produtos brasileiros por estrangeiros motivada por preço envolveu a Transpetro. O braço logístico da Petrobrás realizou concorrência para comprar chapas grossas para construção de 26 embarcações da primeira fase do Programa de Modernização e Expansão da Frota (Promef). Das 80 mil toneladas que serão utilizadas, 60% foram compradas da China e da Ucrânia. A decisão da Transpetro provocou atrito com a Usiminas no início do ano. A siderúrgica, única produtora de aço para a indústria naval do País, argumentou que os preços das concorrentes eram muito baixos e, por causa da estrutura tributária brasileira, não conseguiria acompanhá-los. A subsidiária da Petrobrás rebateu as críticas afirmando que, entre as 11 empresas participantes da concorrência, a Usiminas foi a última, com preço 60% superior ao dos grupos chineses. Os dados do Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS) mostram que a estratégia da Transpetro não é isolada. A importação de aço no País entre janeiro e maio cresceu 5,6% ante igual período de 2008, para 927,9 mil toneladas. Em maio, em relação ao mesmo mês do ano passado, a expansão chegou a 18,2%.