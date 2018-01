Transpetro deixa dois estaleiros fora de licitação de petroleiros A Transpetro deixou dois dos maiores estaleiros do País de fora da licitação gigante de 42 petroleiros que deve promover até o fim do ano. A empresa causou polêmica ao anunciar nesta terça-feira a qualificação de apenas quatro estaleiros - três deles "virtuais", que ainda não têm instalações - para a concorrência. Mauá-Jurong e Brasfels, que, juntos, tocam obras com valor superior a US$ 3 bilhões, foram desqualificados. Logo após o anúncio, o presidente da estatal, Sérgio Machado, informou, porém, que vai rever o processo em reunião com a diretoria da empresa. Dez empresas se inscreveram para disputar a licitação. A encomenda dos navios, orçados em US$ 1,9 bilhão, é a maior licitação do setor já feita no Brasil. Foi elaborada com o objetivo de incentivar a retomada da indústria naval brasileira e a construção de novos estaleiros no País. Entre os consórcios qualificados, três ainda não possuem estaleiros: o consórcio Rio Grande, formado pela norueguesa Aker e pela Queiroz Galvão; o Estaleiro Rio Grande, da Transnave e da japonesa Ishikawagima; e o consórcio Camargo Corrêa e Andrade Gutierrez. Os dois primeiros se comprometeram a construir instalações no Rio Grande do Sul. O terceiro, em Pernambuco. A única empresa habilitada que possui instalações é a Sermetal, dona do estaleiro Ishibrás, no Rio, que atualmente opera no reparo de embarcações. Trata-se da maior instalação brasileira para a construção naval. Estaleiros tradicionais como os já citados Brasfels e Mauá-Jurong, além do Estaleiro Ilha S.A.(Eisa) receberam pontuação abaixo do mínimo exigido pela estatal. O Eisa recebeu nota baixa no quesito capacidade financeira, mesmo motivo que impediu a empresa de obter financiamento do BNDES para construir quatro petroleiros da Transpetro, contrato assinado em 2002, dentro do extinto programa Navega Brasil. Logo após o anúncio dos habilitados, o secretário de energia, indústria naval e petróleo do Rio, Wagner Victer, divulgou dura nota criticando o processo. Segundo ele, a desclassificação de estaleiros tradicionais é uma "flagrante agressão" contra a economia fluminense, já que elimina do processo empresas instaladas no Estado. Ele afirmou ainda que o reduzido número de concorrentes vai encarecer a encomenda, pois diminui a disputa pelos lotes de navios. Com apenas quatro estaleiros, cada um poderá ficar com mais de dez navios para construir. Representantes de empresas desqualificadas informaram que vão recorrer da decisão. Brasfels e Mauá, por exemplo, têm encomendas de plataformas de petróleo, mas viam na licitação da Transpetro chances de manter as atividades nos intervalos entre uma plataforma e outra. O próprio presidente da Transpetro, no entanto, afirmou ontem que pretende ampliar a lista de concorrentes. O assunto será discutido nesta quarta-feira em reunião extraordinária da diretoria da estatal. Victer critica o conceito de "estaleiro virtual" - aqueles que ainda não têm instalações, onde se enquadram três dos qualificados. "É uma anomalia inexplicável e sem precedentes nas práticas adotadas pela indústria internacional", afirmou. O gerente de construção Naval da Camargo Corrêa, Edilson Rocha Dias, informou, porém, que a empresa pretende investir US$ 214 milhões na construção de um estaleiro em Pernambuco, caso ganhe parte da encomenda.