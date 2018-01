Transpetro tem novo presidente

A Petrobrás anunciou nesta quarta-feira, 16, que Antônio Rubens Silva Silvino, gerente executivo corporativo de Abastecimento da estatal, é o novo presidente da Transpetro, subsidiária de transporte e logística da petroleira. A decisão encerra a novela iniciada com o afastamento do ex-presidente Sergio Machado, um dos pontos de partida do imbróglio que levou ao adiamento da divulgação do balanço financeiro da Petrobrás, em novembro.

Ex-senador pelo PMDB do Ceará, tido como afilhado político do presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), Machado foi presidente da Transpetro por 12 anos. Foi afastado da presidência, sob licença, por pressão da consultoria PricewaterhouseCoopers (PwC), responsável pela auditoria independente dos dados financeiros da estatal.

A permanência de Machado no cargo foi um dos argumentos da PwC para se negar a validar o balanço financeiro. Em depoimento em delação premiada, o ex-diretor da Petrobrás Paulo Roberto Costa disse ter recebido R$ 500 mil das mãos de Machado como pagamento de propina.

Machado entregou o cargo em fevereiro, depois de três meses de afastamento por sucessivas prorrogações de licenças sem remuneração. Em um texto de poucas linhas, Machado se ateve a pedir o afastamento definitivo, sem apresentar justificativas.

O pedido de demissão seguiu-se à renúncia quase toda diretoria da Petrobrás, então liderada pela ex-presidente Graça Foster. Desde a renúncia de Machado, a presidência da Transpetro estava sendo exercida, interinamente, por Cláudio Ribeiro Teixeira Campos, que será agora substituído por Silvino.