Transportadora Americana cresce, mas tem baixas margens de lucro A Transportadora Americana, uma das maiores empresas de transporte do País, deve terminar o ano com crescimento de 25% a 30% no faturamento bruto, chegando a R$ 100 milhões. A previsão é do diretor da companhia Celso Luchiari. De acordo com ele, 2002 foi um ano "produtivo", marcado pelo acordo da TA com a americana FedEx. "Apesar dessa expansão, nossas margens vão continuar pequenas", ressalva. Segundo ele, os lucros foram corroídos pelo aumento de custos decorrente da alta de 71% acumulada no diesel até agora, juntamente com a expansão de outros insumos que incidem sobre o transporte rodoviário (como preços de peças de veículos, pneus etc). "Nós tivemos grandes gastos porque os custos subiram", afirma o executivo. Segundo ele, a demanda por transporte foi crescente este ano, particularmente nos últimos três meses. Empresa familiar de capital fechado, fundada em 1941, a TA tem 358 caminhões e é forte nos Estados do Sudeste e Sul. Este ano, ela realizou um acordo para transportar cargas para a FedEx, juntamente com outras duas transportadoras, a Expresso Araçatuba e a Rapidão Cometa. "Acreditamos que as exportações devem crescer e temos de estar preparados", afirma Luchiari, ao acrescentar que a parceria permitiu às empresas aumentar a oferta de serviços sem o equivalente aumento de custos. Universidade Segundo Luchiari, o treinamento dos funcionários é a base da qualidade da empresa. Por isso, em 1996, a TA criou a Universidade do Transporte, em Americana (SP), da qual Luchiari é diretor. A Universidade tem cursos voltados para o transporte e logística que atendem várias empresas do setor, inclusive concorrentes da TA. Segundo ele, foram ministrados, em 2001, 1.700 cursos para 7.200 pessoas. Para Luchiari, na atual "sociedade da informação", nenhum conceito pode ser realmente exclusivo de uma empresa por muito tempo. Por isso, as empresas do setor estão perdendo o medo de compartilhar conhecimentos e estão aumentando os investimentos em treinamento. De acordo com ele, essa nova visão fará com que todo o setor do transporte rodoviário se desenvolva. "A universidade corporativa é hoje uma necessidade". Leia mais sobre o setor de Transportes e Logística no AE Setorial, o serviço da Agência Estado voltado para o segmento empresarial.