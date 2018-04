Transportadores protestam na fronteira com o Uruguai Os transportadores de carga realizam protestos na fronteira do Brasil com o Uruguai contra a decisão das autoridades do país vizinho de exigir Certificado de Inspeção Técnica Veicular para os caminhões brasileiros. A mobilização de empresas de transporte e caminhoneiros começou na quarta-feira no Chuí e foi ampliada ontem para Jaguarão e Santana do Livramento (todos na divisa do Rio Grande do Sul com o Uruguai), informou o secretário executivo da Associação Brasileira de Transportadores Internacionais (ABTI), Samuel Nebenzahl. Ele disse que não há piquetes. Os caminhoneiros esperam uma solução para o impasse estacionados perto dos pontos de aduana, pois não podem trafegar no Uruguai sem o certificado , descreveu o dirigente. A ABTI solicitou, em ofício enviado no dia 4 de abril, a interferência do Ministério das Relações Exteriores, que pediu a suspensão das medidas. O Uruguai não voltou atrás na decisão de exigir o documento, o que tem motivado notificações aos transportadores que trafegam sem ele desde 20 de fevereiro. As empresas estão ameaçadas de ter de pagar multa de US$ 12 mil pela infração. Elas argumentam que há acordo do Mercosul prevendo a validade do Certificado de Licenciamento e Registro de Veículos emitido no Brasil em todos os países signatários até que esteja em vigor a inspeção veicular. Antes que isso ocorra, o Uruguai começou a exigir dos caminhoneiros, nos últimos dias, o certificado emitido pela empresa que realiza a inspeção veicular no País, a Sucta, relatou Nebenzahl. O documento custa US$ 150 por conjunto de trator e semi-reboque, disse Nebenzahl. "Precisamos garantir o direito à defesa das empresas brasileiras", afirmou o dirigente.