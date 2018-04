Transportadores sentem efeitos de aquecimento da economia O transporte rodoviário de cargas sempre foi um importante termômetro do aquecimento da economia brasileira. Pois o "feeling" dos transportadores indica que o movimento no comércio e na indústria foi melhor no primeiro trimestre do que no mesmo período em 2001. E continua em expansão. O diretor da Transportadora Americana (TA), Celso Luchiari, afirma que a demanda por serviços de transporte na sua empresa aumentou 22% de janeiro a março, 7 pontos porcentuais acima das previsões. Segundo ele, a transportadora está sendo procurada por grandes companhias do setor industrial que estão formando estoques e planejando a produção do segundo semestre. "A previsão da economia informal é otimista e parece ser diferente da dos economistas", conta Luchiari. Segundo ele, as companhias estão revendo mais metas pessimistas estabelecidas no ano passado. "As previsões para 2002 estavam mais ´pé no chão´ do que em 2001, mas tudo indica que este ano será muito melhor". Ele afirma que poderá até faltar transporte para atender determinados segmentos de carga se a economia estiver muito aquecida no fim do ano. De acordo com Luchiari, a expansão nos contratos e consultas de frete indica que indústria já está se preparando desde já para evitar problemas com logística daqui a alguns meses. No geral, as transportadoras prevêem expressivo crescimento em 2002. A Transportadora Americana, que opera principalmente nas regiões Sudeste e Sul, prevê para este ano crescimento de 15% sobre o faturamento de R$ 70 milhões de 2001. A Rapidão Cometa, principal transportadora do País na região Nordeste, com faturamento de R$ 200 milhões, prevê crescimento entre 20% e 25% este ano. O presidente da Cometa, Américo Pereira, também afirma que o primeiro trimestre indicou movimento superior ao previsto pela empresa. O diretor do Expresso Araçatuba, Oswaldo Dias de Castro Júnior, acredita em expansão de 21% este ano, sobre o faturamento de R$ 170 milhões do ano passado. O Expresso Araçatuba é forte no Centro-Oeste e Norte do Brasil. FedEx - Essas três transportadoras - Expresso, TA e Rapidão Cometa - anunciaram este mês um acordo para transportar cargas para a Federal Express (FedEx), multinacional americana de encomendas expressas com faturamento bruto de US$ 16 bilhões em 2001. Os executivos das três transportadoras afirmam que as previsões otimistas no Brasil independem do acerto com a FedEx, que inclui principalmente cargas internacionais. O acordo não prevê aporte de capital nas parceiras e permitirá à FedEx melhorar sua rede logística para a exportação e importação de produtos, cobrindo regiões que representam 90% do PIB nacional. A multinacional americana, com frota de 640 aviões em 211 países, mantém apenas dois aviões cargueiros para atender o mercado brasileiro e não tem planos de aumentar essa frota. Isto é, o Brasil continua a ter um peso mínimo dentro do seu faturamento global. No entanto, profissionais envolvidos no acordo garantem que o País é estratégico para os americanos diante do advento da Alca, Área de Livre Comércio das Américas, que deverá entrar em vigor em 2005. O interesse da FedEx, segundo executivos do setor, é fortalecer agora sua marca no Brasil para estar preparada para responder ao aumento no volume de comércio exterior nas Américas nos próximos anos.