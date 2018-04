Transporte aéreo cria estratégias para cumprir prazos As empresas de transporte aéreo de carga estão criando estratégias de adaptação aos atrasos nos vôos que têm sido registrados no País. Duas das maiores empresas que atuam no Brasil, a DHL Express e a TNT estão formulando planos de contingência para garantir o atendimento do prazo prometido aos clientes. O diretor de logística da DHL Express, Amaury Vitor, explicou que os problemas gerados pelo movimento dos controladores já chegaram às empresas de transporte de carga e o temor é que os clientes acabem buscando alternativas para suas empresas, reduzindo a demanda. A DHL atua em mais de 220 países e tem uma estratégia de médio prazo para enfrentar os atrasos nos vôos. A primeira providência é antecipar os horários do embarque das encomendas. Vitor explica que os atrasos estão sendo registrados especialmente em vôos marcados para o início da noite em diante e, por isso, a opção têm sido os vôos da manhã ou do meio da tarde. Outra alternativa que tem sido utilizada pela empresa é a migração para outro modal. Para cargas destinadas a uma localização distante 500 km a 1.000 km, há migração para o transporte rodoviário, garantindo o horário de chegada da encomenda. Uma terceira providência é buscar convencer os clientes a anteciparem a data de envio das encomendas. Paulo Nogueirão, diretor de vendas e marketing da TNT, explica que a empresa também está utilizando o transporte rodoviário como alternativa ao transporte aéreo, nos casos em que a distância permite. Assim como a DHL, a TNT também atua em mais de 200 países e, segundo ele, "greve de controladores não é algo esperado no nosso negócio". Ele está otimista com uma solução rápida para a crise nos aeroportos. Investimentos A crise aérea poderá ter um efeito a ser sentido em um prazo mais longo sobre a decisão de investimentos estrangeiros no País, se não for encerrada logo, de acordo com especialistas. Eles lembram que infra-estrutura, inclusive de transportes aéreos, é um fator considerado para decidir investir em um país. O diretor do Centro de Estudos de Logística (CEL) da centro de pós-graduação e pesquisa em administração (Coppead) da UFRJ, Paulo Fernandes Fleury, considera que "essa crise aérea certamente é negativa para a decisão de investimento no Brasil". Para o presidente do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri) e ex-ministro do Desenvolvimento, embaixador José Botafogo Gonçalves, a crise aérea é mais um elemento em um quadro geral de infra-estrutura que não está bom no Brasil. "O problema dos transportes aéreos não é diferente dos de energia ou de transportes ferroviários. Estamos com ´n´ gargalos. O apagão aéreo agrava esse quadro".