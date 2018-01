Transporte Aéreo: maior valorização na Bolsa Na avaliação de desempenho setorial de ações, o segmento de transporte aéreo foi o que apresentou a maior valorização no ano passado entre os 28 setores pesquisados pela empresa de consultoria Economática. Em 2000, os papéis do setor tiveram uma alta acumulada de 83,7%. As maiores responsáveis pelo bom desempenho foram as ações preferenciais (PN, sem direito a voto) da Varig e as ações ordinárias (ON, com direito a voto) da Embraer, de 43,9%. Os ganhos apurados pelas ações ordinárias da Eternit e da Brasilit fizeram com que o ramo de cimento registrasse a segunda maior alta do ano passado, de 69,6%. As cotações dos papéis aumentaram, respectivamente, 94,3% e 83,7%. No caso da Brasilit, as ações foram puxadas pela oferta de fechamento de capital anunciada pela controladora Saint-Gobain. No ranking setorial, o ramo de minerais não-metálicos obteve o terceiro maior ganho, de 55,7%. Novamente a oferta pública da Saint-Gobain influenciou no resultado. Isso porque o desempenho do setor foi proporcionado integralmente pelo desempenho das ações ordinárias (ON, com direito a voto) da Saint-Gobain Vidros (ex-vidraria Santa Marina), único papel listado nesta categoria, tendo apurado valorização idêntica. O quarto setor com maior valorização em 2000 foi o de telecomunicações, tendo apurado uma alta de 45,2%. A maior alta deste segmento foi a de Telest PN, de 147,4%. Outros ramos que se destacaram no levantamento da Economática foram os de bebidas (39,1%), químico (36,5%) e mineração (30,8%).