Transporte aéreo tem pior janeiro em 5 anos O transporte aéreo de passageiros no Brasil registrou crescimento de 9,6% em janeiro, na comparação com o mesmo período de 2008. É o desempenho mais fraco para o mês desde 2004, quando a demanda doméstica teve alta de 7,6%. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a oferta de assentos teve expansão de 9,8% no mês passado. A TAM permaneceu na liderança dos voos domésticos em janeiro, com 49,51% de participação, enquanto a Gol/Varig ficou com uma fatia de 41,05%.