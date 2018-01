Transporte pressiona mais um índice de inflação em SP Mais um indicador de preços aponta alta da inflação em São Paulo em março. Trata-se do Índice de Custo de Vida (ICV) do Dieese, que registrou uma elevação média dos preços no varejo de 0,81%. Esta taxa representa uma aceleração de 0,51 ponto porcentual sobre a inflação medida em fevereiro, de 0,32%. De acordo com o Dieese, o aumento foi provocado principalmente pelo reajuste da tarifa de ônibus na capital. A elevação foi de 17,65% e exerceu um impacto de 0,47 ponto porcentual na composição do índice cheio. Além do grupo Transportes (2,92%), pesou também para a alta da inflação a aceleração de 0,75% do grupo Alimentação, com uma contribuição de 0,19 ponto porcentual no Índice. As maiores pressões vieram dos subgrupos in natura e semi-elaborados, com destaque para as frutas (4,97%) e raízes e tubérculos (4,48%). A contrapartida veio das hortaliças (-5,21%). O grupo Habitação, com alta de 0,37%, impactou a inflação em 0,09 ponto porcentual. Só estes três grupos responderam por 0,75 ponto porcentual de toda a inflação do mês passado. O grupo Vestuário, por sua vez, apresentou deflação de 0,17%. Com a alta de março, o ICV passou a acumular uma inflação de 2,06% no ano ante uma alta de 1,75% registrada no primeiro trimestre do ano passado. No período de 12 meses, os preços subiram em média 8,03% em média - a maior taxa anualizada desde dezembro de 2003 (9,56%).