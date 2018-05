Transportes aprova Trecho Ferroviário Açailândia O Ministério dos Transportes informa no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 15, que aprovou o Plano de Outorga do Trecho Ferroviário Açailândia (MA) e Barcarena (PA), apresentado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A ligação ferroviária, de 457,29 quilômetros, será a primeira a ser concedida à iniciativa privada pelo Programa de Investimentos em Logística do governo federal, anunciando no ano passado.