Transportes elevam índice de inflação semanal, aponta FGV O Índice de Preços ao Consumidor medido semanalmente (IPC-S) registrou um aumento de 0,47% entre o período de 15 de dezembro a 22 de dezembro, informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV). No dia 15, o indicador ficou em 0,39%. A taxa anunciada está dentro das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pela Agência Estado, que esperavam um resultado entre 0,33% a 0,52%, e acima da mediana das expectativas (0,42%). De acordo com a FGV, a aceleração na taxa do IPC-S foi influenciada pela elevação de preços mais intensa no grupo Transportes (de 1,69% para 2,55%), na passagem do IPC-S de até 15 de dezembro para o índice de até 22 de dezembro. Das sete classes de despesa usadas para cálculo do IPC-S, quatro registraram aceleração ou fim de deflação de preços, no período. Além de Transportes, é o caso de Habitação (de -0,15% para 0,01%); Vestuário (de 0,21% para 0,40%); e Saúde e Cuidados Pessoais (de 0,25% para 0,42%). Os outros grupos registraram desaceleração ou queda de preços, como Alimentação (de 0,24% para -0,03%); Educação, Leitura e Recreação (de 0,42% para 0,31%); e Despesas Diversas (de 1,82% para 1,32%). Na análise por produtos, as altas de preços mais expressivas foram apuradas nos preços de tarifa de ônibus urbano (6,50%); mamão da amazônia -papaya (34,26%); e cigarro (4,64%). Já as mais significativas quedas de preço foram registradas em limão (-43,61%); tomate (-15,64%); batata-inglesa (-11,32%). Análise O IPC-S de 22 de dezembro foi a maior taxa nesse tipo do indicador desde a quarta semana de janeiro deste ano, quando o índice teve alta de 0,65%. A informação é do economista da Fundação Getúlio Vargas (FGV), André Braz. "Mas isso não representa uma alta generalizada de preços. O que ocorreu foi um efeito muito atípico: raramente acontecem tantos reajustes nos preços de transportes como ocorreu em dezembro", disse. Ele se referiu à aceleração de preços no grupo Transportes (de 1,69% para 2,55%), que foi a classe de despesa que mais influenciou a taxa maior do indicador. Segundo Braz, os principais tipos de transporte urbano tiveram aceleração de preços. É o caso de ônibus urbano (de 4,47% para 6,50%); metrô (de 4,60% para 6,62%); táxi (de 4,16% para 6,76%); trem (de 4,30% para 6,19%); van (de 4,05% para 5,95%). "Se o grupo Transportes tivesse mantido o mesmo patamar de elevação de preços da quadrissemana passada, o IPC-S teria subido 0,37%, e não 0,47%", afirmou. Outro fator que também ajudou a acelerar a taxa do índice foi o comportamento do grupo Habitação, cujos preços saíram de deflação (de -0,15% para 0,01%). Isso porque houve queda menos intensa nos preços de tarifa de eletricidade residencial (de -1,05% para -0,60%) e aceleração no preço da tarifa de gás de botijão (de 0,01% para 0,21%). Porém,o comportamento dos preços dos alimentos ajudou a segurar a inflação, no IPC-S de até 22 de dezembro. Os preços do setor saíram de uma elevação de 0,24% para uma queda de 0,03%, beneficiados pela intensificação na queda dos preços dos alimentos in natura (de -0,48% para -1,75%). "Houve quedas de preços em hortaliças (-2,3%) e frutas (-1,08%)", disse. Expectativas O próximo IPC-S, que será referente à quadrissemana encerrada em 31 de dezembro, deve continuar acelerando, segundo informou o economista da FGV. Ele lembrou que os reajustes nos preços dos principais tipos de transporte urbano realizados em dezembro terão o "auge de impacto" no indicador de inflação na última quadrissemana do mês. "Deve continuar acelerando sim. Os preços de transportes devem continuar subindo", considerou. "Mas isso não significa que o IPC-S vai disparar", opinou o economista. Outro fator comentado por Braz é a movimentação nos preços de Habitação. "Os preços de Habitação estão subindo, pressionados por quedas menos intensas nos preços de tarifas e eletrodomésticos", afirmou, considerando que o grupo é o de maior peso na formação do IPC-S. "Isso deve contribuir para elevar a taxa do IPC-S", afirmou. Matéria atualizada às 12h56