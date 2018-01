Transposição do São Francisco fica para 2017 As regiões do sertão e do agreste de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte ainda terão de aguardar por muito tempo até que a água do Rio São Francisco passe a banhar seus municípios. Prevista inicialmente para ser entregue no ano 2000, a Transposição do São Francisco teve seu cronograma de conclusão reescrito diversas vezes.