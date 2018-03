Trapézio compra o Banco Sul América A Trapézio S/A, holding controladora do Sistema Financeiro Rural (SFR) - que inclui o Banco Rural -, comunicou hoje a aquisição do Banco Sul América. Segundo o aviso, o negócio "se insere na estratégia de fortalecimento da base de capital do SRF e de crescimento e diversificação de seus negócios". Nessa linha, a instituição mencionou as recentes constituições da Rural Trading, voltada às operações de agronegócios, e do Banco Simples, direcionado ao segmento de varejo. A totalidade das ações do Banco Sul América foi alienada pela Sul América Capitalização (Sulacap), pelo valor patrimonial, segundo fato relevante publicado hoje. Uma vez aprovada a transação pelo Banco Central, o Banco Sul América levará uma única subsidiária da Sulacap, a Sul América Leasing, da qual detém 100% do capital votante e 97,97% do capital total. Em comunicado, a Sulacap afirmou que o objetivo da venda é racionalizar sua estrutura societária, "buscando aperfeiçoar e dinamizar as suas atividades". Banco Rural Mais S/A O comunicado do Sistema Financeiro Rural (SFR) diz ainda que o Banco Sul América passará a se chamar "Banco Rural Mais S/A" e irá consolidar a atuação do grupo no segmento de "private banking". Segundo o aviso, o novo banco iniciará suas atividades após as aprovações regulamentares.