Traveller cheque: venda pela Internet Desde quarta-feira o banco Itaú oferece a venda de travellers cheques em dólar pela Internet. Para isso, o cliente deve acessar o site do banco (link abaixo). O Itaú é o primeiro banco brasileiro a lançar o serviço. A instituição garante que os clientes fazem o pedido dos travellers de forma confiável e segura e os recebem no local e horário que desejarem. A entrega é feita pelo Bankexpress, serviço já utilizado para outros produtos do banco. A princípio, os clientes só poderão comprar travellers em dólar e o serviço de entrega está disponível na região da Grande São Paulo. Os clientes do segmento Personnalité Itaú também podem fazer seus pedidos pelo site do Personnalité Itaú (veja link abaixo).