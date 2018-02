Trecho sul da Ferrovia Norte Sul será licitado em 2009 O governo programa para o primeiro semestre de 2009 a publicação do edital de concessão do trecho sul da Ferrovia Norte Sul, entre as cidades de Palmas (TO) e Rubinéia (SP). A informação consta do balanço de um ano do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), divulgado hoje. O trecho, que tem bitola larga e extensão de 1.443 quilômetros, deverá receber investimentos de R$ 4,6 bilhões. A previsão é de que a conclusão dos estudos, a realização de audiências públicas e análise pelo Tribunal de Contas da União aconteçam durante o segundo semestre deste ano. Gás Os terminais de regaseificação de gás natural liquefeito (GNL) de Pecém (CE) e Baía da Guanabara entrarão em operação a partir do segundo semestre de 2008, de acordo com o balanço do PAC. Pelo cronograma divulgado, a unidade cearense iniciará operação em julho de 2008, enquanto a instalação fluminense começará a funcionar em setembro deste ano. Habitação Os investimentos contratados em habitação com recursos do PAC chegam a R$ 41,8 bilhões, conforme os dados do balanço apresentado hoje pela União. Deste total, R$ 33,9 bilhões referem-se a aportes do governo federal e R$ 7,9 bilhões a contrapartidas estaduais e municipais. Dos 544 projetos de urbanização de favelas selecionados pelo PAC, com o montante de investimentos de R$ 10,7 bilhões, R$ 9,4 bilhões foram contratados. Dos R$ 10,7 bilhões totais, R$ 7,9 bilhões são de responsabilidade do governo e R$ 2,8 bilhões vêm de contrapartidas. No setor de saneamento, foram selecionados 1.145 projetos em 2007, com investimentos de R$ 21,6 bilhões, dos quais, até dezembro, foram contratados R$ 15 bilhões. O governo federal respondeu por R$ 12,4 bilhões e as contrapartidas, por R$ 2,6 bilhões. Segundo o balanço do PAC, 35,3% dos projetos estão em licitação, e as obras iniciadas equivalem a 9,3%.