Trégua entre Bolívia e petroleiras pode ter chegado ao fim O Ministério da Presidência da Bolívia divulgou nesta quarta-feira uma nota que pode pôr fim à trégua com as petroleiras que operam no país. O texto garante que as reservas de petróleo e gás bolivianos pertencem ao Estado e não poderão ser contabilizadas em bolsas de valores pelas empresas. A afirmação bate de frente com declarações feitas recentemente pela Petrobras, para quem a contabilização das reservas é possível mesmo após a assinatura dos novos contratos de concessão. A questão foi um dos principais pontos de conflito nas negociações entre La Paz e as multinacionais. As companhias não querem abrir mão de anotar como suas as reservas que operam na Bolívia, já que os recursos do subsolo podem ser usados como garantia na obtenção de financiamentos. Além disso, é um dos parâmetros de avaliação do tamanho de uma petroleira, na comparação com seus pares. Nesta quinta-feira, o gerente de relações com investidores da Petrobrás, Paulo Maurício Campos, manteve a avaliação de que a companhia poderá anotar as reservas do país vizinho. A nota do Ministério da Presidência foi motivada por uma carta enviada ao Congresso na segunda-feira pelo ex-ministro dos Hidrocarbonetos, Andrés Soliz Rada, para quem o tema deveria ser objeto de uma cláusula nos contratos firmados com as petroleiras. Na opinião de Rada, a estatal boliviana YPFB precisará anotar as reservas como suas também para obter financiamentos. Caso contrário, a prometida industrialização do gás não sairá do papel. Segundo a Agência Boliviana de Informações (ABI), a resposta do governo cita a cláusula quarta do contrato, que diz, em seu parágrafo 4.3: "Este contrato não confere em nenhum momento nenhum direito de propriedade sobre as jazidas de hidrocarbonetos, os quais são e permanecerão em todo momento em propriedade do Estado." A área jurídica da Petrobrás entende, porém, que como se trata de um contrato de operação, no qual os concessionários assumem riscos e têm receita vinculada aos preços do mercado internacional, as reservas podem ser contabilizadas. Revisão de reservas Em chat com analistas, Campos informou as jazidas bolivianas representam 2,7% das reservas totais da empresa, hoje próximas dos 12 bilhões de barris de óleo equivalente. Caso a visão boliviana prevaleça, a companhia terá de fazer uma revisão em suas reservas, na opinião de analistas. No início do ano, a espanhola Repsol, por exemplo, chegou a rever as suas, em 25% para baixo, alegando incertezas com relação ao futuro dos negócios na Bolívia e na Venezuela. O gerente da Petrobras afirmou, porém, que não haverá mudanças. A visão da estatal brasileira parece ser compartilhada pelas outras companhias, já que nenhuma das 12 empresas que operam na Bolívia anunciou revisão de reservas após a assinatura dos novos contratos. Atualmente, os contratos estão em análise no Congresso. Em um primeiro momento, os parlamentares estão debruçados sobre os documentos relativos aos quatro maiores campos do país - San Alberto e San Antonio, operados pela Petrobrás, Margarita, operado pela britânica BG, e Itaú, da francesa Total.