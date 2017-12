Trem mais rápido do mundo será ampliado até 2010 O trem de levitação magnética de Xangai, o único do mundo em uso comercial até agora e o mais rápido do planeta, unirá esta cidade com a vizinha Hangzhou, a 170 quilômetros de distância, antes da Exposição Universal de 2010, revelou hoje o jornal Xangai Daily. Segundo disse um parlamentar da cidade à Assembléia Nacional Popular (ANP, legislativo), que celebra seu plenário anual esta semana em Pequim, as obras começarão em 2006. O trem, conhecido como "maglev" (abreviatura de "levitação magnética", em inglês) já liga Xangai a seu aeroporto internacional, a quase 40 quilômetros de distância, em menos de 8 minutos. Aproximar Hangzhou de Xangai pode ser um importante alívio na hora de acomodar e transportar os cerca de 70 milhões de visitantes que a metrópole oriental espera receber durante os seis meses da Expo. Investimentos Além disso, as autoridades esperam que a obra contribua para impulsionar os investimentos e o crescimento econômico do delta do rio Yang-tsé, em torno de Xangai - a área mais desenvolvida e atrativa para o capital estrangeiro de toda a China. O trajeto até Hangzhou, com a tecnologia do consórcio alemão Transrapid (Siemens e Thyssen Krupp), permitirá ao "maglev" alcançar os 470 quilômetros por hora e percorrer a distância em 26 minutos.