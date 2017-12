Três consórcios estão interessados em avaliar BEP A Comissão de Licitação do Banco Central (BC) recebeu a documentação de três consórcios de empresas interessados em fazer o trabalho de avaliação e modelagem do Banco do Estado do Piauí (BEP). Os concorrentes, segundo os dados disponibilizados pela comissão, são os consórcios liderados pela Deloitte Touche, pela Máxima e pelo Banco Brascan. A comissão está avaliando a documentação recebida para tomar uma decisão de habilitar, ou não, os interessados em tomar parte na licitação.